Edebiyat ve düşünce dünyasının buluşma noktası haline gelen 7. Edremit Kitap Fuarı’nın altıncı gününde birbirinden değerli yazarlar, gazeteciler, oyuncular ve sanatçılar fuar sahnesinde yer aldı. Tarihten edebiyata, gazetecilikten müziğe uzanan geniş içerikli program, ziyaretçilere dolu dolu bir gün yaşattı.

Cemil Yavuz’dan “Meçhule Giden Vapur” Yolculuğu

Altıncı günün ilk konuğu Eğitimci-Yazar Cemil Yavuz oldu. ÇYDD Edremit Şubesi’nin kurucu başkanı olan Yavuz, “Meçhule Giden Vapur” söyleşisinde 10 Şubat 1919’da Edremit Limanı’ndan hareket eden Seza-Nur Vapuru’nun hikâyesini anlattı. Tarihi bir yolculuk sunan program sonunda Yavuz’a plaketini Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş takdim etti.

Cem Arslan: “Ben Atatürk’ün Tarafıyım”

Ünlü radyocu Cem Arslan, 31 yıllık meslek deneyimini ve kitabını dinleyicilerle paylaştı. Moderatörlüğünü Fuar Koordinatörü Sinan Karahan’ın yaptığı söyleşide Arslan, “Ne sağcıyım ne solcuyum, sadece radyocuyum. Ben Atatürk’ün tarafıyım” sözleriyle büyük alkış aldı.

Sinemanın Ustaları Edremit’te

Türk sinemasının efsane ismi Ahmet Mekin ile oyuncu-yazar Ercan Kesal, fuar sahnesinde sevenleriyle buluştu. Mekin, oyunculuk deneyimlerini aktararak konuşmasını “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk” sözleriyle bitirdi. Kesal ise “Zamanın İzinde” kitabıyla edebiyat ve yaşam arasında bir yolculuğa çıkardı.

Gazetecilikte Direnişin Hikâyesi

Araştırmacı gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, “Dar Zamanlarda Gazetecilik” başlıklı söyleşide gazeteciliğin zorluklarını anlattı. Ağırel’in, “Umudumun bittiği yerde inadım başlar. Ben Atatürk devrimlerini takip eden bir Türk genciyim” sözleri fuar izleyicilerinden büyük alkış topladı.

“Takımdan Ayrı Düz Koşu” Paneli

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, fotoğrafçı Coşkun Aral, gazeteciler Ünsal Ünlü ve Timur Akkurt, “Takımdan Ayrı Düz Koşu” panelinde sanat, teknoloji, savaşlar ve yapay zekâ üzerine görüşlerini paylaştı.

Tuna Kiremitçi’den Müzikli Final

Şair, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, gitarı ve sesiyle fuarda unutulmaz bir konser verdi. Kendisine kemancı Müge Alpay eşlik etti.

Onur Plaketi İlyas Salman’a

Türk sinemasının unutulmaz ismi İlyas Salman, imza gününde okurlarıyla buluştu. Salman’a katkılarından dolayı onur plaketi takdim edildi.

Gençlerden Işıl Işık’a Büyük İlgi

Paranormal ve korku hikâyeleriyle tanınan yazar Işıl Işık, imza gününde yüzlerce genç hayranıyla bir araya geldi. Uzun imza kuyrukları fuar alanında renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Ertaş’tan Kapanış Daveti

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gün sonunda yaptığı açıklamada, “Bugün bizlerle olan tüm konuklara ve katılımcılara teşekkür ediyor, herkesi görkemli bir kapanış için Altınkum Fuar Alanı’na davet ediyorum” dedi.