TFF’nin hakemlere yönelik başlattığı bahis operasyonu genişliyor. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük hakkında yeni detaylar ortaya çıkarken, UEFA ve FIFA’nın da sürece dahil olacağı öğrenildi.

UEFA ve FIFA sürece dahil oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemlere yönelik başlattığı bahis operasyonu, uluslararası boyuta taşınıyor. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

NOW Spor’dan Ersin Düzen’in haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından MHK Başkanı, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye durumu bildirdi.

Zorbay Küçük’ün UEFA tarafından atandığı bir karşılaşmadaki görevi, hakkında çıkan iddialar nedeniyle geri çekildi. Küçük, bu durumu UEFA’dan gelen e-posta yoluyla öğrendiğini belirtti.

Hakem, yakın çevresine yaptığı açıklamada herhangi bir şekilde bahis oynamadığını, ancak kendi adına açılmış hesap üzerinden Arjantin Ligi maçlarına toplam 40 TL tutarında bahis oynandığını öğrendiğini ifade etti.

“Parayı kimin yatırdığını bilmiyorum”

Zorbay Küçük, söz konusu hesaba gönderilen parayı kimin yatırdığını bilmediğini söyledi. Küçük, kendisinin bu olayla bir ilgisinin olmadığını, konunun tamamen yanlış anlaşıldığını ifade etti.

UEFA ve FIFA soruşturma başlatabilir (H2)

Bahis iddialarının ardından sürecin uluslararası boyut kazandığı belirtildi. Zorbay Küçük’ün bugüne kadar çok sayıda UEFA organizasyonunda görev aldığı biliniyor.

UEFA ve FIFA’nın TFF ile yakın temas halinde olduğu ve önümüzdeki günlerde kendi bünyelerinde de soruşturma başlatabilecekleri aktarıldı.