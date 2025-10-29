İzmir’de Cumhuriyet’in 102. yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, tören aracıyla halkın ve katılımcıların bayramının kutlanmasıyla başladı. İzmir milletvekilleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı okundu. Tören, halk oyunları ve İzmirli vatandaşların katılımıyla renkli görüntülerle devam etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında olduğumuzu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya sıkışan milletimiz büyük bir imtihandan geçti. Hem düşman hem de milletimiz, gücümüzün tükendiğini sanıyordu. Ancak buna inanmayan biri vardı: Yüce Atatürk. O, milletimizin damarlarındaki kuvvetle ve imanıyla zafer kazanacağına inandı.”

Vali Elban, Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı Anadolu Kurtuluş Hareketi’ni İzmir’de başarıyla sonuçlandırdığını belirterek, Cumhuriyet’in ilanının önemini şu sözlerle dile getirdi:

“29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, bu topraklarda huzur ve özgürlüğün temeli oldu. Atatürk, sadece vatanı kurtarmakla yetinmedi; milletimizi medeni ülkeler seviyesine taşımak için her alanda devrimler başlattı.”

Vali Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi yad ediyor, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyoruz. Milletimiz kıyamete kadar bahtiyar, devletimiz payidar olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”