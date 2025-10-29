TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. TFF talimatına göre hakemlerin bahis oynaması kesinlikle yasak ve ağır yaptırımları bulunuyor.

Hakemler bahis oynayabilir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı’nın 57. maddesine göre, hakemlerin, futbolcuların ve yöneticilerin bahis oyunlarına katılması kesin olarak yasaktır.

Bu madde, futbolun güvenilirliğini ve hakemlerin tarafsızlığını korumayı amaçlar. Yasal ya da yasa dışı ayrımı yapılmaksızın, tüm bahis türleri bu yasak kapsamına girer.

Yani hakemler, devlet kontrolündeki resmi bahis sitelerinde dahi kupon oluşturamaz veya başka biri üzerinden bahis oynayamaz.

Hacıosmanoğlu’ndan çarpıcı açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Profesyonel liglerde 571 faal hakemin 371’inin bahis hesabı mevcut. 152’si aktif olarak bahis oynuyor.”

Bu açıklama sonrası gözler, bahis oynayan hakemlere uygulanacak yaptırımlara çevrildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemlerle ilgili birkaç ay önce soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hakemler bahis oynarsa cezası ne olur?

TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesinin ikinci fıkrasına göre, bahis yasağını ihlal eden hakemler şu cezalarla karşılaşabilir:

Üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men

Hak mahrumiyeti cezası

MHK kararıyla görevden uzaklaştırma

Lisans iptali (fiilin ağırlığına göre uygulanabilir)

Bu cezalar, hakemlerin futbolun bütünlüğünü zedeleyecek eylemlerden uzak durmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

TFF’nin bahis yasağı, futbolun adil, tarafsız ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.