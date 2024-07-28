Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak hazırlanan düzenlemenin amacı, yargı bağımsızlığını güçlendirmek ve yargı mensuplarının yaşam standartlarını yükseltmektir.

Kimleri kapsıyor?

Yeni düzenlemeyle birlikte aşağıdaki yargı mensuplarına farklı oranlarda ek tazminat ödenecektir:

Yargıtay ve Danıştay başkanları ile başsavcıları

Yargıtay ve Danıştay daire başkanları

Yargıtay ve Danıştay üyeleri

Adalet Bakanlığı müsteşarı

Birinci sınıf hakim ve savcılar

Adalet Bakanlığı teftiş kurulu müfettişleri

Ek tazminat sistemi

Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri, ek tazminat miktarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılarak belirlenecek olmasıdır. Bu sistem, gelecekteki maaş artışlarında da hakim ve savcıların otomatik olarak pay almasını sağlayacaktır.

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni düzenlemenin 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Bu tarihten sonra hakim ve savcıların maaşlarına yansıtılacak ek tazminatlar, yargı camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.

Değerlendirme

AK Parti'nin vergi paketiyle hakim ve savcıların maaşlarına yapılan bu önemli zam, yargı reformu adımları kapsamında atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin, yargı bağımsızlığının güçlenmesine ve adalet sisteminin daha etkin çalışmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.