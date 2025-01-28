Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr ile anlaşmaya vardı. Al-Bayan gazetesine göre, transfer için sarı-kırmızılı kulüp herhangi bir bonservis bedeli almayacak.

Sağlık kontrolleri için Dubai’ye gidecek

Hakim Ziyech’in bugün veya yarın Dubai’ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından Faslı yıldız, Al-Nasr ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Schreuder ile yeniden bir araya geliyor

Al-Nasr’ın teknik direktörü Alfred Schreuder, Ziyech’i Twente ve Ajax’taki dönemlerinden tanıyor. Bu geçmiş bağın, transfer sürecini kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

Galatasaray’da beklenen katkıyı veremedi

Ziyech, Galatasaray’da geçirdiği kısa sürede beklenen katkıyı sağlayamadı ve sarı-kırmızılı ekibin planlamasında yer almadı. Dubai ekibi Al-Nasr, Faslı oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.