Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Halk TV programcısı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı soruşturmalara atanan bilirkişi hakkındaki açıklamaları sonrası gündeme oturdu. Pehlivan hakkında, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Barış Pehlivan kimdir?

Barış Pehlivan, araştırmacı gazeteciliği ve Türkiye siyasetine dair çarpıcı haberleriyle tanınan bir gazeteci ve yazardır. İşte Pehlivan’ın kariyerine dair detaylar:

Doğum Tarihi: 10 Temmuz 1983

10 Temmuz 1983 Yaşı: 37

37 Doğum Yeri: İstanbul

İstanbul Eğitim: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu

Kariyeri ve çalışmaları

Barış Pehlivan, gazeteciliğe 2004 yılında Kaçak Yayın dergisinde muhabirlik yaparak başladı. Ardından CNN Türk'te belgesel projelerinde görev aldı. 5N1K programında önemli haberlere imza atan Pehlivan, Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve 2007 yılından itibaren Odatv.com’un Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Pehlivan, Türkiye’nin yakın tarihine dair birçok belgesel, araştırma haberi ve kitap hazırladı. Özellikle Türkiye siyasetine yönelik yaptığı derinlemesine analizlerle tanınıyor.

Eserleri

Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaplarla dikkat çekmiştir:

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012)

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015)

Metastaz (2019)

Metastaz 2 Cendere (2020)

Bu eserler yayınlandıkları dönemde çok tartışıldı ve uzun süre en çok satanlar listesinde yer aldı.

Gazetecilik faaliyetleri ve davalar

Gazetecilik çalışmaları nedeniyle birçok kez yargılanan Pehlivan, 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girdi. Bu süreçte de Türkiye'de basın özgürlüğüne dair tartışmaların merkezinde yer aldı.