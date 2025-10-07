Suriye'nin Halep kentinde SDG/PKK-YPG terör örgütü ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Halep merkezinde çatışmalar devam ediyor
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep kentinde, SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü ile Suriye güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.
Örgüt mensupları, Şeyh Maksud Mahallesi'nde güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırırken, Süryan Mahallesi'ndeki Rahman Camii çevresi de havan saldırısı ile hedef alındı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışmalar aralıklarla sürüyor.
Güvenlik önlemleri artırıldı
Suriye emniyet birimleri, çatışmaların yoğunlaştığı akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Dün akşam saatlerinde SDG/PKK-YPG, Halep kent merkezinin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde de güvenlik güçlerine saldırı düzenlemişti.
Suriye Savunma Bakanlığı, operasyonların SDG’nin saldırıları, sivilleri hedef alması ve yeni köyleri ele geçirme girişimlerinin ardından geldiğini belirtti.
Bakanlık ayrıca, 10 Mart mutabakatına bağlı olduklarını ve mevcut durumda askeri operasyon niyetlerinin bulunmadığını vurguladı.