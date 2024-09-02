İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya en borçlu belediye olduğu iddialarına net bir yanıt verdi. Tugay, vergi ve SGK borçlarının bulunmadığını, belediye bütçesinin ise disiplinli bir şekilde yönetildiğini vurguladı.

Başkan Tugay, Kafa Radyo’da Güçlü Mete’nin sunduğu Kripto Odası programında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya en borçlu belediye olduğu iddialarına yanıt veren Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, iddia edildiği gibi en borçlu belediye değil. Vergi ve SGK borcumuz ise hiç yok. İZSU ve ESHOT’un da borcu bulunmuyor. Belediyeye bağlı bazı şirketlerin borcu var, ancak bu durum diğer tüm belediyeler için de geçerli. Bu borçlar, belediyenin ödeyemeyeceği türden değil. İdari organizasyon ve bütçe disiplini süreci devam ediyor ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz,” dedi.

"Belediyeleri tehdit etmek yerine çözüm bulunmalı"

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumunun düzgün olduğunu ve belediyelerin vatandaşa hizmet eden kamu kurumları olduğunu belirterek, “Özel şirketlere vergi affı getirildiğinde ses çıkarmayıp, belediyelere tehditkar ifadelerle yaklaşmak kabul edilemez. Bizler, ekonomik krizin ve pahalılığın sorumlusu değiliz, bilakis vatandaşımızın yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Belediyeleri zora sokmak yerine, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlanmalı,” şeklinde konuştu.

"Teknoloji ile geleceği şekillendiriyoruz"

Başkan Tugay, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda teknolojiyi tema olarak seçtiklerini ve dijital sanatla ilgili çeşitli deneyim alanları sunduklarını belirterek, “Gençlerimiz için VR gözlüklerle ayda yürüyüş gibi deneyimler sunuyoruz. 11 gün sürecek fuarda, 20 konser de gerçekleştirilecek. Amacımız, teknolojinin sanat ve günlük yaşamla nasıl iç içe geçtiğini göstermek,” dedi.

"Gençlerimiz için geleceğe yatırım yapıyoruz"

Başkan Tugay, İzmir’de gençlerin geleceklerine dair umutsuzluğunu gidermek için çeşitli projeler yürüttüklerini ifade ederek, “Gençlerimizin yabancı dillerini geliştirmeleri, dijital ve yazılım konularında ilerlemeleri için programlar hazırlıyoruz. Ayrıca, barınma sorunlarına çözüm olarak yeni yurt projeleri üzerinde çalışıyoruz. Öğrencilerimize yönelik eğitim destekleri ve barınma yardımları sunuyoruz,” dedi.

"25 milyar liralık altyapı yatırımı planlıyoruz"

Tugay, İzmir’in altyapı sorunlarına yönelik 25 milyar liralık bir yatırım planladıklarını belirterek, “Kent merkezindeki yoğun yapılaşmaya rağmen kirli ve temiz su altyapısını yeniliyoruz. Yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları, arıtma tesisleri kapasite artırımı ve eski kanalların yenilenmesi gibi projeleri iki yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz,” dedi.

İzmir'in geleceği için samimiyetle çalışıyoruz

Başkan Tugay, İzmir’in geleceği için samimi bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, “İzmir’in örnek bir şehir olması için elimden geleni yapacağım. Ancak bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biraz dikkat, biraz katılım, biraz sahiplenme ile çok şey değiştirebiliriz,” diyerek sözlerini tamamladı.