Dışarıdan göründüğünden çok farklı bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Ceyhan, "Sert biri değilim; aslında keyifli ve eğlenceli biriyim. Ancak sert duruşumu seviyorum çünkü insanlarla arama mesafe koyuyor" ifadelerini kullandı.

Şöhretin hayatını nasıl etkilediğini de içtenlikle paylaşan Ceyhan, tanınmanın onu yalnızlaştırdığını belirtti. "Günlük hayatımda rahat bir insanım ama tanınmak beni yalnızlaştırdı. Kendimle en büyük yüzleşmem bu olabilir. Eve gittiğimde yalnız kalıyorum ve düşüncelerimi tam anlamıyla paylaşabileceğim birini bulmakta zorlanıyorum" diyen oyuncu, bu yalnızlığın hayatını nasıl etkilediğini dile getirdi.

Aşka olan bakış açısını da açıklayan Halil İbrahim Ceyhan, "Aşk, yanında kendin olabildiğin kişiyi bulmak demek. İnsanlar hep anlaşılmak ister" sözleriyle duygusal dünyasına dair ipuçları verdi.

Ceyhan’ın bu samimi açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programı, her cuma saat 14:00’te Hürriyet YouTube kanalında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.