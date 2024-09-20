SPK'nın yeni düzenlemeleri kapsamında, kripto para platformları müşteri hesaplarını daha şeffaf bir şekilde yönetmek zorunda kalacak. Platformlarda açılan müşteri hesapları, yalnızca müşteriye ait olduğu açıkça belirtilmiş şekilde tanımlanacak ve amacı dışında kullanılamayacak. Ayrıca, müşterilerin nakit transferleri yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Yeni düzenlemelerin öne çıkan maddeleri

Kripto para platformları, müşteri emirlerini yalnızca internet sitesi, mobil uygulama veya kayıtlı telefonlar üzerinden alabilecek. Sosyal medya platformları gibi mecralar üzerinden emir alımı yasaklanırken, tüm işlemlerin kayıtlarının güvenli bir şekilde tutulması zorunlu hale getirildi. Tüm müşteri işlemleri, elektronik ortamda log kayıtları ile tutulacak ve bu verilerin 8 Kasım 2024’e kadar güvenli şekilde saklanmasını sağlayacak altyapının kurulması gerekecek. Müşteri kripto varlıklarının platformlarda saklanması durumunda, bu varlıkların cüzdan anahtarları platformlar tarafından kontrol edilmek zorunda olacak. Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu hizmete girdi!

Platformlar arası veri transferi ve reklam kısıtlamaları

SPK, platformların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye (MKK) veri transferi yapmasına yönelik teknik altyapı gereksinimlerini de açıkladı. Bu sistem entegrasyonu ile platformlar, müşterilerin işlemlerini daha güvenli bir şekilde raporlayacak. Ayrıca, platformlar yalan ya da yanıltıcı reklamlar yapamayacak ve müşterilere getiri garantisi sunamayacak.