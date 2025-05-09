Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında, menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerin gerçeğe aykırı olduğu gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, her iki oyuncu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun tanık sıfatıyla verdikleri ifadelerin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, "yalan tanıklık" suçundan her iki oyuncu hakkında 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası talep edildi.