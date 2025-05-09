Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturmada tanıklık yapan sanatçılar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada ifade veren sanatçılar, suçlamaları reddetti.

Mahkemede yoğun ilgi

İstanbul Adliyesi'nde görülen davaya Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu katıldı. Adliye koridorlarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçılar, “İçeri gireceğiz, vazifemizi yapacağız” açıklamasında bulundu.

Gelir beyanları dikkat çekti

Kimlik tespiti sırasında Halit Ergenç aylık gelirinin 300 bin TL, Rıza Kocaoğlu ise 200 bin TL olduğunu beyan etti.

Halit Ergenç: "Yalan beyanda bulunmadım"

Duruşmada savunma yapan Ergenç, Gezi Parkı olayları soruşturmasında verdiği tanıklık ifadesinde yalan beyan olmadığını savundu. Ergenç, “Bana sorulanlara yanıt verdim. Mehmet Ali Alabora’yı konservatuvar döneminden tanıdığımı söyledim. Samimi olmadığımızı ifade ettim” dedi.

Hakimin, “Devlete karşı çökertme girişiminiz oldu mu?” sorusuna ise, “Hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı” yanıtını verdi.

Rıza Kocaoğlu: “Sendika başkanlığı nedeniyle görüştüm”

Sanatçı Rıza Kocaoğlu da savunmasında, “Tanık olarak detaylı cevaplar vermeye çalıştım. Alabora’yı oyuncu sendikası başkanı olarak tanıyorum. Gezi Parkı eylemlerinde yer almamın nedeni, evime yakın olması ve ağaçların kesilmesini protesto etmemdi” ifadelerini kullandı.