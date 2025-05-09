Monaco ile Lyon, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de karşılaşacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Fransa Ligue 1'in 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak maçında Monaco ile Lyon karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya dair yayın platformları, stadyum bilgileri ve teknik detaylar aşağıda sunulmuştur.
Monaco - Lyon maçı yayın bilgileri
Monaco - Lyon maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Monaco - Lyon maçı nerede oynanacak?
Fransa Ligue 1'in bu önemli mücadelesi, Monaco'nun ev sahipliğinde Stade Louis II Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Monaco - Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Monaco - Lyon karşılaşması, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, yalnızca abonelik sistemine sahip platformlar üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.
beIN Sports 3 kanalına aşağıdaki platformlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
|Platform
|Kanal Numarası
|Digiturk
|79
|Kablo TV
|234
Yayın, Türksat uydusu üzerinden ve internet bağlantısıyla erişilebilen cihazlar aracılığıyla takip edilebilir.