Monaco ile Lyon, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de karşılaşacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Fransa Ligue 1'in 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak maçında Monaco ile Lyon karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya dair yayın platformları, stadyum bilgileri ve teknik detaylar aşağıda sunulmuştur.

Monaco - Lyon maçı yayın bilgileri

Monaco - Lyon maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

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Monaco - Lyon maçı nerede oynanacak?

Fransa Ligue 1'in bu önemli mücadelesi, Monaco'nun ev sahipliğinde Stade Louis II Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Monaco - Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Monaco - Lyon karşılaşması, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, yalnızca abonelik sistemine sahip platformlar üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

beIN Sports 3 kanalına aşağıdaki platformlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Platform Kanal Numarası
Digiturk 79
Kablo TV 234

Yayın, Türksat uydusu üzerinden ve internet bağlantısıyla erişilebilen cihazlar aracılığıyla takip edilebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ