İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılmaya yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Çelişki tespit edildi

Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından tanık olarak ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ifadelerinde çelişkiler bulundu. Savcılık, iki oyuncunun Gezi Parkı olayları sırasında Mehmet Ali Alabora ile görüntülerinin bulunmasına rağmen, Alabora ile hiç tanışmadıklarını öne sürerek yalan söylediklerine kanaat getirdi.

Oyuncuların ifadesine Habertürk ulaştı. Ceylan Sever canlı yayında ünlü isimlerin ifadesini şöyle açıkladı: “12’den fazla oyuncu dinlendi ancak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na ‘yalancı tanıklık’tan ayrıca soruşturma başlatılmıştı. Savcı iki ismin ifadelerinde ne gördü? Neden yalan söylediklerine kanaat getirdi? Halit Ergenç’in ifadesinden başlıyorum. Kendisi 24 Ocak’ta ifade verdi. Ayşe Barım gözaltına alındığında ilk ifadesi alınan oyunculardan. ‘2000’li yılların başında oyunculuk yapmak için bir menajerlik firması arayışındaydım. Bu şekilde Ayşe Barım’la tanıştım. Kendisiyle o tarihlerde kurduğumuz iş ilişkimiz hâlen devam etmektedir. Meslek hayatıma Ayşe Barım’ın ajansıda devam ediyorum. Mehmet Ali Alabora’yı konservatuardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yok. İş ortamında o dönemde karşılaştığımızda ‘merhaba-merhaba’mız olmuştur. Ayşe Barım’la Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönemde irtibat kurduğumu hatırlamıyorum. Üzerinden çok zaman geçti. O dönem ülkenin gündemi bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu olayları konuşmuşuzdur ama bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu hatırlamıyorum. İlişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatta, sosyal hayatta çok samimi değiliz.

Rıza Kocaoğlu’nun ifadesi

‘Ben Ayşe Barım’ı 17 yıldır tanırım. Kendisiyle firmasıyla çalıştığım için tanırım. (Gezi Parkı dönemindeki bir HTS kaydı sorulunca) Evet bu telefon görüşmesi bize ait. Uzun süre geçtiği için hatırlamıyorum. Ama Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili beni yönlendirmedi. Ayda birkaç kez iş icabı görüşürüz. ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı’na çıkışımız olmamıştır. Menajer olarak kimse beni yönlendiremez, kendi kararımı kendim alırım. O dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içerisine girmedik. Bireysel olarak hareket ettik.’

Savcılık bu ifadelerin ardından şöyle bir kanaate varmış; Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç, Gezi Parkı olayları sırasında Mehmet Ali Alabora ile görüntülerinin olmasına rağmen kendisini tanımadıklarını söylüyorlar. Bu kapsamda da ‘şüpheliyi kayırmaya yönelik yalan beyana vardım diyor. Biz Ayşe Barım’ın tutuklanmaya yönelik sevk yazısında bunu gördük. Bu ne demek? 12 oyuncu dinlendi şimdiye kadar, dinlenen oyuncu sayısı artacak ve artmaya da devam ediyor. Hem savcılığın açıklamasına göre Ayşe Barım’la irtibatı olduğu tespit edilen-düşünülen kişiler çağrılıyor aynı şekilde günümüzde de görüştüğü kişiler de ifadeye çağrılıyor.”