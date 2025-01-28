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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir?
Siirt Belediyesi hangi partiden olduğu ve Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verildi. Peki, Siirt Belediyesi hangi parti?
#Sofya alağaş
#Siirt belediye başkanı
#Hapis cezası
28.01.2025 - 12:50
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Kaynak:
HABER MERKEZİ
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