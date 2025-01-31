Geçtiğimiz günlerde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen Grand Kartal Otel yangını faciası, 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Yangın faciasının ardından büyük bir tepkilerle karşılaşan otel sahibi Halit Ergül, yeni bir otel projesiyle gündeme geldi. Ergül’ün Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı yolunda yapımını sürdürdüğü 3. oteli, çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Gazelle Otel’in sahibi Halit Ergül'e tepkiler büyüyor

Halit Ergül’ün Gölcük Tabiat Parkı yolunda inşa ettirdiği ultra lüks otel, vatandaşlar tarafından protesto edilmeye başlandı. Gazelle Resort Otel'in giriş yolu üzerindeki parka, "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldı.

İşçi ayaklanması ve Gazelle Otel’deki kriz: Ücretsiz izin tartışması

Emine Ergül imzalı dilekçe çalışanlara verildi. Verilen dilekçede, “Meydana gelen yangın sonucunda, çalışanların mağdur olmaması için ücretsiz izin konusunda görüşünüz alınmış, ancak onay vermemeniz nedeniyle iş akdiniz haklı nedenle ve zorunlu olarak feshedilmiştir. Tüm işçilik haklarınız, en geç 1 ay içerisinde tarafınıza ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Yeni otel projesinin durumu

Ergül’ün üçüncü oteli olan 35 odalı ultra lüks otelin inşaatı devam ediyor. Otel inşaatının kabası tamamlanmış ve içeride çalışmalar hızla sürüyor. Gölcük Tabiat Parkı yoluna yapılan otelin güvenliği sağlanmışken, inşaat sahasında çalışanlar da aktif olarak görev alıyor. Ergül’ün bölgede bulunan diğer işletmesinin ise kapatıldığı öğrenildi.

Halkın tepkisi büyüyor

Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldı.