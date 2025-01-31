Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinin Hacıbayramlar Mahallesi'nde yoğun yağışlar sonrasında köprüde meydana gelen çökmelere hızla müdahale ederek güvenli ulaşımı yeniden sağladı. Mahalle muhtarının talepleri doğrultusunda, çöken köprü alanında onarım çalışmaları başlatıldı.

Başkan Aras: "Muğla’ya yapılan yatırım, dünyaya yapılan hizmettir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçelerde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ettiklerini ve vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için gereken her türlü müdahaleyi hızlıca gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Aras, ayrıca Fethiye Ölüdeniz yolları için başlatılan 328 milyonluk yatırımla ilgili projelere de dikkat çekerek, Muğla’ya yapılan yatırımın sadece yerel değil, dünya çapında bir hizmet olduğunu vurguladı.

Muhtar İlhan Genek: "Biz istedik, Başkan Aras çözdü"

Yatağan Hacıbayramlar Mahalle Muhtarı İlhan Genek, vatandaşlardan gelen talepler üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ve ekiplerin hızlıca bölgeye gelerek çalışmalara başladığını söyledi. Genek, "Büyükşehir ekipleri köprüdeki çökmelere müdahale ederek yolu trafiğe açtı. Başkan Aras’a ve ekiplere teşekkür ederim" dedi.

Şantiye Şefi Mehmet Göktaş: "Yolun trafiğe açılmasını sağladık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Şantiye Şefi Mehmet Göktaş, yaşanan çökmenin ardından köprüde taş tahkimat işlemlerinin yapıldığını ve yolun güvenli bir şekilde trafiğe açıldığını belirtti. Ayrıca, kalıcı çözüm için dere ıslahı ve istinat duvarı çalışmalarına devam edileceğini aktardı.