

İzmir’de fırınlarda ekmek fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükselirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda herhangi bir tarife değişikliğine gidilmedi. Kent genelinde 108 farklı noktadan satış yapan Halk Ekmek büfelerinde 210 gramlık ekmek 8 TL’den vatandaşlara sunulmaya devam ediliyor.

Cemil Tugay: “Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, halkın temel gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Halk Ekmek fiyatları sabit tutuldu. Üretimi Grand Plaza A.Ş. bünyesinde yapılan ekmekler, el değmeden hijyenik koşullarda hazırlanıyor.

Günlük 160 bin ekmek üretiliyor

Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda saatte 5 bin, günde ise yaklaşık 160 bin ekmek üretiliyor. 210 gramlık normal ve kepekli ekmek 8 TL, 450 gramlık tam buğday ve çavdarlı ekmek 25 TL, glütensiz ekmek 35 TL ve 1 kilogramlık karakılçık ekmeği ise 75 TL’den satışa sunuluyor.

Müdür Kalmış: “Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız”

Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Ali Kalmış, artan maliyetlere rağmen fiyatı sabit tutacaklarını belirtti. Kalmış, “İzmir Fırıncılar Odası’nın 200 gram ekmeği 15 TL’ye satma kararı onaylandı. Ancak biz Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatı ile dayanabildiğimiz kadar bu fiyatı korumaya devam edeceğiz. Ekmek temel ihtiyaç, bu zor dönemde halkımızın yanındayız” dedi.