Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların uygun fiyatlarla gıda ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla kurduğu Halk Mark-ET’te yılbaşı öncesi büyük bir indirim kampanyası başlattı. 23 - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle, taze ve kaliteli et ürünlerine piyasa fiyatlarının çok altında ulaşılabilecek.

İndirimli fiyatlarla et ürünleri satışta

Efes Selçuk Belediyesi’nin Pazar Yeri'nde, Bektaşlar Fırını arkasındaki lokasyonda yer alan Halk Mark-ET’te, kıyma 460 TL, yağsız kıyma 500 TL, kuşbaşı ise 550 TL’den satışa sunulacak. İndirimli fiyatlar, 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

Başkan Sengel: "Halkımızın yanındayız"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Halk Mark-ET’in kurulmasındaki amacın vatandaşların kaliteli ve güvenilir gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Sengel, "Yılbaşı öncesinde ailelerin bütçelerine bir nebze olsun destek olmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Halk Mark-ET: Güvenilir ve ekonomik alışveriş adresi

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamasına yardımcı olan Halk Mark-ET, güvenilir ürünleri ve uygun fiyat politikasıyla Efes Selçuk halkının vazgeçilmez alışveriş adreslerinden biri haline geldi.