Türk halk müziği, halkın yaşantısını, sevinçlerini, acılarını ve hayallerini yansıtan eşsiz bir hazine. Ancak bazı türküler vardır ki, onların hikayeleri, melodilerinin ötesinde bir derinlik ve anlam taşıyor. İşte "Ormancı", "Halil İbrahim", "Hekimoğlu", "Zahidem" ve "Leylim Ley" türkülerinin az bilinen hikâyeleri...

"Ormancı" türküsü, Temmuz 1946'da Muğla'nın Gevenes Köyü'ndeki (günümüzdeki adı Çaybükü) Belen Kahvesi'nde vuku bulan gerçek bir olay üzerine Değirmenci Pisili Tahir Usta tarafından söylenen ve zamanla ünü Türkiye geneline yayılan bir halk türküsü. Orman memuru ile köylüler arasında çıkan bir anlaşmazlık sonucunda, ormancı ile köylülerden birinin ölümüyle sonuçlanan bu olay, türkünün sözlerine ve melodisine derin bir hüzün katar. Ormancı türküsünün derleyicisi ve TRT repertuvarına katılmasını sağlayan Nazmi Yükselen oldu.

"Halil İbrahim" türküsü, bir aşk hikâyesi ve ihanetin yürek burkan anlatısı. Halil İbrahim'in sevdiği kadınla yaşadığı aşk ve ardından gelen ihanet, bu türkünün dizelerinde hayat buluyor. Bu türkü, yüreği dağlayan sözleriyle aşkın izlerini taşıyor. Türkünün tam hikâyesi şöyle:

Fatsa’da dünyaya gözlerini açan Halil İbrahim, nasıl büyüdüğünü kendisi de anlayamamış. Gençlik yıllarında çok şık giyinen süsüne düşkün bıçkın gibi bir delikanlı olmuş. Bu arada karşı köyden bir kıza âşık olur ve çok genç yaşta sevdiği kızı kaçırır. Karısıyla çok mutlu olurlar. Bu mutluluklarını iki çocukla taçlandırırlar. Zaman çok hızlı geçer ve askere gitme zamanı gelir. Tam askere giderken eline ulaşan bir mektup, ömrünün geri kalan kısmını sonuna kadar etkiler. Mektubu gönderen kayın pederidir. Mektupta “Kızımı ve torunlarımı bir gün elinden kurtaracağım” yazılıdır. Askerden karısı ve çocuklarına her an bir zarar gelecek endişesi ve korkusuyla firar eder. Köyünün yakınında orman içinde bir kulübe yapar ve evini gözetler. Bir süre sonra jandarmalar tarafından yakalanır ve tekrar askere alınır. Halil İbrahim askerliğini yaparken kayınpederi kızını ve iki torununu köyden alıp kendi yanına götürür. Kızını bir başkasıyla evlendirir. Halil İbrahim askerden tezkeresini alır. Dünyası kararmış olarak evine döner. Uğursuzluk ve kötülük peşini bırakmaz. Evi yakılır, kurtarabildiği tek eşyası plakları ve gramofonu olur. Yağmurlu bir gün tek sevdiği amcasının evine sığınmak ister, gece kimseyi rahatsız etmemek için samanlıkta sabahlar. Ev sahibi amcası “Haberimiz vardı bizi rahatsız etmemek için samanlıkta kalmış” derler. Şikayetçi olmazlar. Bir şikâyet üstüne samanlıkta jandarmalar Halil İbrahim’i göz altına alır. Halil İbrahim’in kaçtığını gören jandarma “Dur kaçma serbestsin” deseler de Halil İbrahim duymaz. Olaydan habersiz jandarmanın silahından çıkan tek kurşunla Halil İbrahim başından vurulur, kanlar içinde bir kayaya yaslanır ve orda can verir.