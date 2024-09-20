Konak Belediyesi, halk sağlığını önceleyen projelerine bir yenisini ekledi. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen sağlık taramaları, park alanlarında başlatıldıktan sonra semt merkezlerine taşındı. Vatandaşların kan şekeri, boy ve kilo ölçümleri yapılıyor; beden kitle endeksi hesaplanarak sağlıklı yaşama dair bilgilendirmeler sunuluyor. Ayrıca, organ bağışı ve meme kanseri farkındalığı gibi hayati konularda bilgilendirme yapılıyor.

Sağlık taramaları tüm ilçede yaygınlaşıyor

Konak Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi adına başlattığı sağlık taramalarını semt merkezlerinde de sürdürüyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet kapsamında kan şekeri, kilo, boy ve beden kitle endeksi ölçümleri yapılarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Özellikle diyabet riski taşıyan veya obezite ile mücadele eden bireylerin erken teşhis edilmesi adına kritik öneme sahip bu taramalara, bölge halkı büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı beslenme konusunda diyetisyenlerin sunduğu öneriler de vatandaşlar için yol gösterici oluyor.

Farkındalık çalışmalarıyla destekleniyor

Sağlık taramaları sadece fiziksel ölçümlerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda organ bağışı ve meme kanserine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla önemli bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle meme kanseri hakkında gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetleri, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu bilgilendirme çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Kursiyerler sağlık taramalarından memnun

Agora Semt Merkezi’nden sonra Ballıkuyu Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen sağlık taramaları, büyük ilgi görüyor. Özellikle bölge halkının yoğun katılım gösterdiği bu etkinliklerde, kursiyerler de sağlık taramasına katılarak hizmetten faydalanıyor. 75 yaşındaki Ayhan Mumcu ve 35 yaşındaki Emine Yıldız, sağlık taramasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini sundular.

Başkan Mutlu: Halk sağlığını önemsiyoruz

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sağlık taramalarının ilçedeki tüm semt merkezlerine yayılacağını belirterek şunları söyledi: “Komşularımızın sağlıklı yaş alabilmesi için bu tür sağlık taramalarını artırmayı hedefliyoruz. Halk sağlığı bizim için çok önemli ve bu konuda iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Sağlık taramalarına gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu ediyor.”