Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, ilçenin büyük pazarı olan Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Özel CHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti

Pazar ziyaretinin ardından Başkan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bozdoğan İlçe Teşkilatını da ziyaret etti. Ziyarette, CHP İlçe Başkanı Hasan Karayer, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarları da yer aldı.

Muhtarlar, Başkan Özel'in çalışmalarını takdir ediyor

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ilçedeki çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Muhtarlar, Başkan Özel’e mahallelerde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, belediyenin hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Özel: "Hedefimiz daha güzel bir Bozdoğan"

Başkan Özel, ilçeye hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu belirterek, Bozdoğan’ı daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı. Mahallelere eşit hizmet götürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.