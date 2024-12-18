Son yıllarda Türkiye’de halka arzlara olan ilgi hızla artmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Borsa İstanbul üzerinden işlem görecek yeni şirketlere yoğun ilgi gösterirken, şirketler de büyümek ve yeni projelere yatırım yapabilmek için halka arz sürecini tercih ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetim gibi şirketler başarılı bir şekilde halka arz edilirken, 2025 yılı için de birçok yeni şirketin borsada işlem görmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Hangi şirketler halka arz olacak?

Son yıllarda halka arzlara olan ilgi hızla artıyor. Özellikle borsa yatırımları hangi şirketlerin halka arz olacağını yakından takip ediyor. Geçen haftalarda iki şirket toplama yoluyla halka arz edilmişti. Pek çok şirket borçlarını azaltmak, şirket gelirlerini arttırmak ya da yeni projelere yatırım yapmak amacıyla halka arza başvuru yapıyor. Peki halka arz takviminde neler var? İşte detaylar…

Borsa İstanbul (BİST) üzerinden yatırımcılar halka arz olacak şirketleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar talep toplama işlemlerine yoğu bir ilgi gösteriyor. Geçen haftalarda yapılan halka arzların ardından bu hafta ise yeni bir halka arz görünmüyor. Geçen haftalarda Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetim isimli şirketler SPK onayı ile halka arz edilmişti.

Halka arz nedir?

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin halka arz edilen payları Borsa İstanbul Pay Piyasası (PP) bünyesinde yer alan pazarlardan (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) şartlarını sağladıkları pazarda işlem görmeye başlayabilirler. Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da işlem görmek üzere başvuran ortaklıklar mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilmekte veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilmektedir.