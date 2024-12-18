YouTube, yapay zeka tarafından üretilen dijital benzerlikleri tespit etmek ve kaldırma taleplerini hızlandırmak için Creative Artists Agency (CAA) ile iş birliğine gitti. Platform, ünlülerden içerik üreticilerine kadar geniş bir yelpazede dijital hakların korunmasını sağlayacak yeni araçları 2024 yılında test etmeye başlayacak.

Dijital benzerlikler için yeni dönem

YouTube, ünlüler, sporcular ve içerik üreticileri için yüz ve ses gibi yapay zeka ile üretilen kopyaları tespit eden ve kaldırılmasını kolaylaştıran bir sistem geliştiriyor. Bu araçlar, ilk olarak ünlüler ve sporcularla test edilecek, ardından profesyonel içerik üreticiler ve yetenek temsilcileriyle kullanılabilir hale gelecek.

CAA ise bu süreçte, müşterilerinin yüz, beden ve ses gibi dijital benzerliklerini tarayıp saklayan CAAVault adlı sistemiyle YouTube’a destek sağlıyor. Bu ortaklık, dijital dünyada giderek büyüyen deepfake tehlikesine karşı önemli bir adım olarak görülüyor.

YouTube’un deepfake ile mücadelesi nasıl olacak?

Eylül ayında, YouTube, içerik üreticilerinin yapay zeka tarafından oluşturulan dijital benzerliklerini yönetmeleri için planladığı araçları duyurmuştu. Bu kapsamda:

Sentetik Şarkı Söyleme Tespit Teknolojisi geliştiriliyor. Bu teknoloji, yapay zeka ile üretilen ve bir sanatçının sesini taklit eden içerikleri tespit etmeyi hedefliyor.

geliştiriliyor. Bu teknoloji, yapay zeka ile üretilen ve bir sanatçının sesini taklit eden içerikleri tespit etmeyi hedefliyor. Müzik yapımcıları, sanatçıların seslerini taklit eden yapay zeka içeriklerinin kaldırılmasını talep edebiliyor.

YouTube ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin etiketlenmesini içerik üreticileri için zorunlu hale getirmiş durumda.