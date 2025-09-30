İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar Deresi, sağanak yağmurun ardından biriken atık ve çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yaymaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Halkapınar Deresi'ndeki kirlilik çevreyi rahatsız ediyor

İzmir’in Konak ilçesinde yer alan Halkapınar Deresi, dün etkili olan sağanak yağmur sonrası biriken çöpler nedeniyle kötü koku yayıyor. Derede, özellikle bazı noktalar çöp ve atıklarla dolmuş durumda. Çevre sakinleri, kötü kokudan rahatsız olduklarını belirterek yetkililerden deredeki kirliliğe karşı hızlı bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Sağanak sonrası kirlilik artmış durumda

Sağanak yağmurun etkisiyle dereye biriken çöpler, suyun yüzeyine çıkmış ve çevreye yayılan kötü koku, bölgedeki yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Çevredeki vatandaşlar, bu durumun hem sağlık açısından tehlikeli olduğunu hem de çevreye büyük zarar verdiğini belirtiyor.

Çevre Sakinleri Çözüm Bekliyor

Halkapınar Deresi çevresindeki vatandaşlar, deredeki kirliliğin bir an önce temizlenmesini talep ediyor. Bölgedeki koku ve atıkların çözülmesi için yetkililerden acil çözüm bekleniyor. Yetkililerin, deredeki atıkları toplamak ve kirliliği ortadan kaldırmak adına hızlı bir müdahalede bulunması gerektiği vurgulanıyor.