Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) geçmiş dönem İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Tacettin Bayır’ın annesi Güler Bayır, Karaburun’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



Siyaset ve yerel yönetimden geniş katılım

Cenaze töreni, İzmir’in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ndeki Ayşe Kadın Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile başladı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve CHP'nin önceki dönem milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko ve Ali Yiğit katıldı.

Dualarla uğurlandı

Törende CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı, parti yöneticileri, İzmir iş dünyasının temsilcileri, Bayır ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Cenaze öncesinde Başkan Tugay, Tacettin Bayır’a ve ailesine başsağlığı diledi.

Güler Bayır’ın naaşı, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde omuzlarda taşınarak Mordoğan’daki Salabahçe Mezarlığı’nda defnedildi.