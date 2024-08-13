Toplam krediler: Bankanın toplam kredileri yüzde 11 artarak 2,1 trilyon liraya ulaştı.

Mevduat: Mevduat büyüklüğü ise yüzde 15,4 artışla 2,2 trilyon liraya çıktı.

Öz kaynaklar: Öz kaynaklar, yüzde 6 artarak 136 milyar liraya yükseldi.

Girişimcilik ekosistemine destek

Halkbank, 2021 yılından bu yana girişimcilik ekosistemini çeşitli ürünlerle desteklemeye devam ediyor. Bugüne kadar 228 bin kadın girişimciye 68 milyar lira, her yaştan ve eğitim düzeyinden 164 bin girişimciye ise 26 milyar lira finansman desteği sağladı. Bu kapsamda kadın girişimciler ve diğer girişimciler için özel ürünler sunarak ekonomik büyümeye katkı sağlıyor.

Halkbank'ın hedefleri

Halkbank, sağladığı finansal desteklerle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya devam ediyor. Bankanın, girişimcilere sunduğu desteklerle inovasyonu teşvik ettiği ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunduğu görülüyor.

Halkbank'ın aktif büyüklükteki bu artışı, bankanın piyasa konumunu güçlendiriyor ve finansal hizmet sektöründeki liderliğini pekiştiriyor. Bu, aynı zamanda bankanın ekonomiye sağladığı desteği de yansıtıyor.