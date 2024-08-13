Kavunlarını ve karpuzlarını halka ücretsiz dağıtma kararı alan çiftçiler, sosyal medya aracılığıyla duyuru yapınca, vatandaşlar tarlaya akın etti. Traktör, motosiklet ve araçlarla tarlaya gelen halk, ürünleri çuvallarla ve poşetlerle topladı.

Tüccarlardan gelen komik teklifler

Çiftçilerden Ahmet Akbaş, 1,5 milyon liralık maliyetle ürettikleri ürünleri 100-300 bin lira gibi düşük fiyatlarla almak isteyen tüccarlara karşı durduklarını belirtti. “Biz de 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü bu rakamlara satmak istemedik. İnsanlarımız buradan faydalansın diye bedavaya verdik” diye konuştu.

Büyük hasat beklentisi

Akbaş, hasat sırasında tahmin ettiklerinin üzerinde bir verim aldıklarını ifade ederek, “Beklentimiz 300-350 tondu, ama şu anda 600 tonun üzerinde kavun var. Ürünlerimizin tamamını vatandaşlara dağıtıyoruz” dedi.