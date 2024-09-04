Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim Desteği Yüzde 65 Arttı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentteki ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri için sağladığı eğitim yardımlarını bu yıl yüzde 65 oranında artırarak, ailelere büyük bir destek sağladı. Üniversite öğrencilerine birinci ve ikinci dönem için 5'er bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL kırtasiye desteği verilirken, ilköğretim ve lise öğrencileri için beslenme ve kıyafet yardımları da önemli ölçüde yükseldi.

“Çocuk okutmak masraflı bir hale geldi”

Vatandaş Hasan Altınbağ, ülkenin mevcut ekonomik koşullarında çocuk okutmanın maliyetlerinin çok arttığını belirterek, “Büyükşehir’in sağladığı yardımlar özellikle ihtiyaç sahibi aileler için büyük önem taşıyor” dedi. Vatandaş Elif Arslan ise bu desteklerin ailelere nefes aldıracağını söyledi.

Akçaova Muhtarı Turan Çakı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yardımlarının mahalle sakinleri için çok önemli olduğunu vurguladı ve bu yardımlara yönlendirmeler yaptığını belirtti. Muslihittin Mahalle Muhtarı Serkan Eğribozlu da, eğitim desteklerinin masrafların arttığı bu dönemde vatandaşlar için büyük bir ilaç niteliğinde olduğunu ifade etti.

“Gençlerimizin yanındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekonomik zorluklara rağmen gençlere her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Eğitimde fırsat eşitliği yaratarak tüm gençlerimizin eksiksiz bir şekilde yeni eğitim öğretim yılına başlamasını istiyoruz. Üniversite öğrencilerimize ulaşımda 1 TL uygulamasını genişleteceğiz ve diğer yardımlarla da öğrencilerimizin yanında olacağız” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin arttırdığı eğitim yardımları, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden aileler için önemli bir destek sağlayarak, çocukların daha mutlu ve huzurlu bir eğitim yılı geçirmelerine katkı sunuyor. Başkan Aras’ın açıklamaları, Büyükşehir’in gençlerin eğitim hayatına olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.