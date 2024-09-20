Ünlü aktör Haluk Bilginer, 2024 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday gösterildi.

“Şahsiyet” dizisinde hayat verdiği “Agâh Beyoğlu” karakteriyle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Haluk Bilginer, dijital platformda yayımlanan Ay Yapım imzalı aynı dizinin ikinci sezonunda sergilediği performansla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde bir kez daha “En İyi Erkek Oyuncu” dalında aday gösterildi.

2024 Uluslararası Emmy Ödülleri adaylıkları dün Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından açıklandı. 14 kategoride ve 21 ülkeyi kapsayan 56 aday yarışacak. Adaylar, ödül töreninden önce 22-24 Kasım tarihleri arasında New York’ta özel etkinliklerde bir araya gelecek.

Kazanan isimler 25 Kasım 2024 Pazartesi günü New York’ta düzenlenecek 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası’nda duyurulacak.