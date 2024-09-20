Ege Üniversitesi (EÜ), Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından düzenlenen "Avrupa Uluslararası Eğitim İş Birliği Yükseköğretim Zirvesi"ne katılarak, uluslararası alanda tanınırlığını artırdı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, zirve sırasında üniversitenin standında dünya genelinden gelen üniversite temsilcileriyle ikili iş birliği anlaşmaları yaparak, Türkiye'nin yükseköğretim modelini global ölçekte tanıttı.

Zirveye katılım ve standın önemi

Fransa’nın Toulouse kentinde gerçekleşen EAIE 2024 Zirvesi, Avrupa’nın en büyük yükseköğretim etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ege Üniversitesi, bu platformda uluslararasılaşma misyonunu güçlendirmek adına önemli adımlar attı. Rektör Prof. Dr. Budak, “Standımız yoğun ilgi gördü; farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle önemli temaslar kurduk” diyerek katılımın önemini vurguladı.

İş birliği anlaşmaları ve global eğitim ağı

Zirvede, Ege Üniversitesi'nin uluslararası iş birlikleri genişledi. University Institution of Barranquilla Rektörü Arcesto Julian Castro Agudelo ile imzalanan ikili iş birliği protokolü, her iki üniversitenin bilimsel ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmesini sağlıyor. Prof. Dr. Budak, “Bu iş birlikleri ile bilgiye dayalı bir toplum inşa etme yolunda önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği üzerine yeni projeler

EÜ, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanında yeni projelerin kapılarını araladı. University of Europa for Applied Sciences Başkanı Prof. Dr. Maurits van Rooijen ile yapılan görüşmelerde, Ege Üniversitesi'nin başarılı projeleri tanıtıldı. Prof. Dr. Budak, “Dünya çapındaki eğitim kurumları ile olan ilişkilerimizi derinleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Gelecek vizyonu

Rektör Prof. Dr. Budak, üniversitenin uluslararası alandaki çalışmalara devam edeceğini belirtti. İstanbul Üniversitesi Rektörü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı ile yapılan görüşmelerde, gelecekteki araştırma ve iş birlikleri değerlendirildi. Prof. Dr. Budak, “Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizin niteliğini artırmak için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Ege Üniversitesi, bu önemli zirve ile birlikte uluslararası arenada daha fazla görünürlük kazanmayı ve yükseköğretim alanında güçlü iş birlikleri oluşturmaya devam etmeyi hedefliyor.