

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürdüğü vektörlerle mücadele çalışmalarına eğitimle destek verdi. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yönelik “Biyolojik Sivrisinek Mücadelesi Eğitimi” düzenlendi.

Eğitim programında sivrisineklerin biyolojisi, davranış özellikleri, taşıdığı hastalıklar ve biyolojik mücadele yöntemleri detaylı olarak ele alındı. Eğitime alanında uzman biyologlar katkı sağladı.

Eğitim çevre dostu yöntemlerin önemini vurguladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik, biyolojik mücadele yöntemlerinin hem insan sağlığına hem de doğaya zarar vermeden uygulandığını belirtti.

Dilik, “Sivrisinekler larva halindeyken kontrol altına alındığında mücadele çok daha etkili oluyor. Bu yöntem, doğadaki diğer canlılara zarar vermeyen en çevreci uygulamalardan biridir. Belediye olarak sezon boyunca biyolojik mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Durgun su kaynaklarının kontrolü hayati önem taşıyor

Sivrisineklerin çok küçük su birikintilerinde dahi üreyebildiğine dikkat çeken Uğur Dilik, “Bahçe ve balkonlarda yer alan saksı altlıkları, kovalar, bidonlar gibi su birikintileri mutlaka düzenli şekilde kontrol edilmeli. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli davranarak mücadelemize katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Kimyasal müdahalelere alternatif olarak geliştirilen biyolojik yöntemler, hem sürdürülebilir hem de doğayla uyumlu mücadele araçları arasında yer alıyor.