Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamanın üç yıl önce para kazanma modeline geçmesinden bu yana ilk defa kara geçtiğini ve bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini duyurdu.

Durov, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu yıl üç kat artarak 12 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Telegram'ın reklam gelirlerinin de arttığını ifade eden Durov, "Telegram'ın 2024'teki toplam geliri 1 milyar doları aştı ve yılı kripto varlıkları hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervle kapatıyoruz." dedi.

Durov'a göre 2024, Telegram'ın kar ettiği yıl oldu

Telegram'ın borçlarının önemli ölçüde ödendiğini aktaran Durov, 2024'ün şirket için başarılı bir yıl olduğunu ve ilk kez karlı hale geldiklerini belirtti.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından biri olan Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyona ulaştı.

Ancak Durov, yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta Paris'te gözaltına alınmıştı. Hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov, 5 milyon avro kefaletle serbest bırakılmış ve Fransa'dan çıkış yasağı getirilmişti.