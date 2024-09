Marmara Park AVM'nin terasında düzenlenen açık hava konserinde 20 bin hayranına unutulmaz anlar yaşatan Haluk Levent, konser sırasında müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Hayranlarından Büyük Destek

Sahneye çıktığı her an hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Haluk Levent, konser boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyicileri ise her şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu.

Film İçin Hazırlıklar Başladı

Levent, konser sırasında hayatının film olacağını duyurdu ve şu sözlerle projeyi açıkladı: "Yapımcı yanımda, peşimi bırakmıyor. Kimin oynayacağı konusunda bir isim söylemem ayıp olur. Türkiye'de çok iyi isimler var." Sanatçı, oyuncu kadrosuyla ilgili henüz bir bilgi vermemekle birlikte, film için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Haluk Levent'in hayatı ve müzik kariyerinin anlatılacağı filmle ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.