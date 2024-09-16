Edirne’de Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, aşırı sıcaklarla yağışsız geçen yaz aylarında kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç Nehri'nden sulanan çeltiklerde verim kaybı yaşanacağını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatının, beklenin altında kaldığına dikkat çeken Arabacı, “Ufak tane 22, orta tane 25, iri tane de 31 lira fiyat açıklandı. Bu rakamlar beklentinin altında kaldı. 700 kilo ortalamadan maliyeti hesapladığımızda bizim en az 25 ile 30 lira arasında dekar maliyetimiz çıkıyor” dedi.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'inin karşılandığı Edirne'de, aşırı sıcaklarla yaz aylarının yağışsız geçmesi, Tunca ve Meriç nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Üretici hasat mesaisine hazırlanırken, bölgedeki son durumu değerlendiren Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaşanan kuraklık nedeniyle çeltiklerde verim kaybı yaşanacağını söyledi.

“Çeltikte sıkıntılı bir yıl geçti”

Çeltikte çok zor bir yıl geçtiğini belirten Arabacı, “Çeltikte ciddi anlamda su sıkıntısı yaşadık. Meriç Nehri'nde de sıkıntılar yaşandı, hatta belli aralıklarla su kesintileri yapıldı ama en büyük sıkıntı da Tunca Nehri'nde yaşandı bu yıl. Tunca Nehri'nden sulanan çeltiklerde aşağı yukarı iki aydan fazla sıkıntı yaşandı. Çeltiği ekip, otla mücadele için zirai ilaç attığımız dönemden sonra çeltikte su sıkıntısı başladı. Bu süreçte bir toplantı yaptık vali beyin başkanlığında ve onun talimatıyla dönüşümlü sistem sulamaya geçtik, Tunca Nehri'nde. Bu dönüşümlü sistem sulamada da Bulgaristan sınırından Edirne'ye kadar olan üreticilerimizi mağdur etmemek için elimizden gelen emeği verdik. Burada belli aralıklarla en başta suyun bol olduğu bölgelerde de su kesintisi yapılarak alt kısma su iletilmesi sağlandı. En azından can suyu diyebileceğimiz su verildi alt kısma. Tabii burada Edirne'ye yakın olan kısımlarda bazı üreticilerimiz su yetmediğinden belli miktar alanları bıraktı. Genel olarak baktığımızda dönüşümlü sistemde elimizden geldiğince mücadele edip üreticilerimizin sulamasını sağladık” diye konuştu.

“TMO’nun açıkladığı fiyat beklentinin altında, revize edilmeli'

TMO’nun açıkladığı alım fiyatının, beklenin altında kaldığını söyleyen Arabacı, “Bizim odalarımız ve birliklerimiz yaptığı maliyetleri içerisinde dekar başına aşağı yukarı 700 kilo üzerinden hesaplama yaparız. Bazen otla mücadeleyle, bazen su sıkıntısından 500 kilo verim alan üreticimiz de var, 800-900 kilo alan üreticimiz de var. O yüzden 700 kilo ortalamadan maliyeti hesapladığımızda bizim en az 25 ile 30 lira arasında dekar maliyetimiz çıkıyor. Bugün açıklanan fiyatlara baktığımızda; ufak tane 22, orta tane 25, iri tane de 31 lira fiyat açıklandı. Bu rakamlar tabii ki beklentinin altında kaldı. Ufak tane dediğimiz, 22 lira olan çeşidin en az 25 lira, 25 lira olan orta tanenin en az 28 lira, iri tanenin de en az 32-33 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu fiyatları bakanlığımız revize eder çünkü üreticilerimizin gerçekten sadece çeltikte değil, bu yıl buğdayda ve ayçiçeğinde de sıkıntılar yaşadı. Çok zor bir yıl geçirdi üreticimiz. İnşallah bu fiyatlar revize edilir, bu dediğimiz rakamlar da olursa üreticilerimiz en azından bu zorlu sürecin ardından bir nebze olsun bir miktar para kazanıp, önümüzdeki dönem için sürdürülebilirliğini ve devam etmesini sağlayacak bir rakam olur” dedi.