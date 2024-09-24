İzmir’in kalbinde tarihi bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Konak Tarih Gezileri kapsamında Kadifekale ve Basmane’nin köklü geçmişine doğru keşif dolu bir gezi sizleri bekliyor. Bu benzersiz deneyime katılmak için acele edin, çünkü etkinlik sadece 25 kişi ile sınırlı!

Kayıtlar Ne Zaman Başlıyor?

Kayıtlar 25 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 17.30 arasında yapılacak. Siz de bu keyifli kültür gezisine katılmak için 0232 484 53 00 numaralı telefonun (dahili 2907 - 2909) hattını arayarak yerinizi ayırtabilirsiniz.

Kültürel bir keşfe çıkmak, tarihi yapılar arasında gezinmek ve İzmir’in saklı hikayelerini öğrenmek için bu fırsatı kaçırmayın.