Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 9 gündür aralıksız devam ediyor. Elde edilen yeni bilgilere göre, kaybolan 13 yaşındaki Narin’in ağabeyi E.G. gözaltına alındı. Ağabeyin kolunda bulunan ısırık izi, Narin'e ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent de konuya dikkat çekerek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda aile ve amca ilişkilerinin karmaşık olduğunu, yetkililerin bu durumu da incelediğini belirtti. Levent’in paylaşımı, gözaltına alınan ağabey ve amca ile ilgili detayların kamuoyunda yankı bulmasına neden oldu.

Haluk Levent'in açıklaması ise şu şekilde:

"Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı. “Kendim kendimi ısırdım” dedi. Konu adli tıp’a intikal etti. Sonuç bekleniyor. Aile ve amca ilişkileri biraz karışık. Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar. Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut."