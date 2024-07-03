Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü' 5 yıl süreyle yenilendi. Protokol kapsamında Bursa'da Hamamlıkızık Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de ziyaret edildi.BURSA (İGFA) - Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü kapsamında 2018 yılından bu yana ypılan çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile kooperatif ziyaretleri Bursa'da da sürüyor.

Bu kapsamda S.S. Hamamlıkızık Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Bursa Vali Yardımcısı Sultan Doğru ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ve Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar' ın katılımıyla ziyaret yapıldı. Kooperatife yapılan ziyarette Bursa Vali Yardımcısı Sultan Doğru ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Bursa Kadın kooperatiflerinin detaylı tanıtımın yapıldığı bir internet sitesine ihtiyaç olduğu konusunda istişare etti.

Ziyarette kooperatif üyeleriyle süreç hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Geleneksel gıda ve sıcak sunum üzerine hizmet veren kooperatifi, köye ait olan geleneksel Lebi Dede Çorbası için Coğrafi İşaret çalışmalarını İl Müdürlüğümüz Coğrafi İşaret birimi ile birlikte sürdürüyor. Aynı zamanda Kadın Kooperatifinin üretim izinleri 5996 Gıda mevzuatı kapsamında yapılan etiket çalışmaları da yine İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor.