İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da Gazze'nin Han Yunus bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Deif'in vurulma anına dair görüntüler, bölgedeki askeri operasyonların ne denli yoğun geçtiğini gözler önüne serdi.

Muhammed Deif kimdir?

Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın komutanı olarak biliniyordu. "Misafir" kod adıyla tanınan Deif, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen ve büyük yankı uyandıran saldırıların planlayıcısı olarak öne çıkıyordu. Deif'in liderliğindeki tugay, yıllardır İsrail'e yönelik birçok saldırı düzenlemişti.

İsrail hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 13 Temmuz saldırısı, Han Yunus bölgesindeki hedeflere yönelikti. Bu operasyonun amacı, Hamas'ın askeri yapısını hedef alarak örgütün operasyonel kapasitesini zayıflatmaktı. Saldırının ardından yapılan incelemelerde, Muhammed Deif'in yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Deif'in vurulma anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.