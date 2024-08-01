TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’da domates üreticileriyle bir araya geldi ve yaşanan ekonomik sıkıntıları gündeme getirdi. Geçen yıl yüksek fiyatlarla satılan domatesin bu yıl ciddi bir fiyat düşüşü yaşadığını belirten Bakırlıoğlu, "Domates üreticisi ciddi zarar içinde. 1 dekar domatesin maliyeti 28-30 bin lira arasında. Ancak geçen yıl 3.5-4 liradan satılan domatesin alış fiyatı şu anda 1.80 lira. Domates fidanının tanesi 2 lira, domatesin kilosu ise sadece 1.8 kuruş! Çiftçilerimiz her dekar başına 10 bin lira zarara uğruyor," dedi.

İhracat yasağı ve salça stokları üreticiyi zorluyor

Bakırlıoğlu, üreticilerin durumunu daha da kötüleştiren bir diğer faktörün ihracat yasağı olduğunu vurguladı. “İktidar, iç piyasadaki salça fiyatlarını düşürmek amacıyla ihracat yasağı koydu. Bu nedenle sanayiciler ellerindeki salçayı yurtdışına satamadı ve sezona stokla girdiler. Şu anda sanayicilerin stoklarında salça var, tarlada ise bolca domates bulunuyor. Bu durum fiyatları yarı yarıya düşürdü ve çiftçilerin borçlarını ödeme şansını ortadan kaldırdı. Hatta bazı çiftçilerimiz intihar vakalarıyla karşı karşıya kaldı,” diye ekledi.

Çiftçiler zarar ediyor, mali yetmezlik sorunları artıyor

Bakırlıoğlu’nun dinlediği bir çiftçi, domates fiyatlarının geçen yılki seviyelerin çok altında olduğunu ifade ederek, "10 numara domatesin fiyatı yarı yarıya düştü. Geçen yıl 3-4 liradan satılan domates şu anda 1.9-2 lira arasında. Fidan fiyatları yüzde 100'ün üzerinde arttı. Maliyetler artarken, fiyatlar düşüyor. Zarar ediyorum," dedi. Diğer bir çiftçi ise anlaşmalı satışta bile zarar ettiğini belirterek, “60 dekar domatesim var ama emeklerim boşa gitti. Çoluğumuz, çocuğumuz bedava çalıştı. Zarar ettik, para kazanamadık,” dedi.

Çiftçilerin geleceği belirsiz

Yurtdışına salça satışının olmamasının yanı sıra gübre ve diğer maliyetlerin yüksekliği çiftçileri zor durumda bırakıyor. Bir çiftçi, “Salça yurtdışına satılmıyor ve gübre fiyatları çok yüksek. Traktör alacak durumda değiliz. Yüzde 50 iflas kesin,” dedi. Diğer bir üretici ise, “1000 dönüm domatesi toplamaya kalksak, işçi maliyetini karşılayamayacağız. Çiftçi borçlarını ödeyemez ve üretim devam edemez,” dedi.