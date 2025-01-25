Hamas, bugün İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında 4 İsrailli kadın askeri Kızılhaç ekiplerine teslim etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), serbest bırakılan Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy’nin teslim alındığını duyurdu. IDF tarafından yapılan açıklamada, “Geri dönen dört rehineye, ilk tıbbi değerlendirmeden geçecekleri İsrail topraklarına dönüşlerinde özel kuvvetlerimiz eşlik ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin komutanları ve askerleri, rehineleri selamlıyor ve kucaklıyor” ifadeleri yer aldı.

Ateşkes ve esir takası anlaşması

Katar’ın 15 Ocak’ta duyurduğu anlaşma, Gazze’de ateşkes ve esir takasını kapsıyor. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi. Üç aşamalı olarak planlanan süreçte, ilk 42 gün içinde 33 İsrailli esir ile 1900’den fazla Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

Hamas, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, buna karşılık İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli mahkum Batı Şeria’daki Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bırakılmıştı.

Ateşkes süreci devam ediyor

Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında gerçekleşen son esir değişimi, bölgedeki tansiyonun düşmesine katkı sağlıyor. İsrail ve Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler, esirlerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını hedefliyor.