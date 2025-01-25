Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Ihalesini Kazandı!

Koç Holding, 504 milyon dolarlık teklifiyle, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde başarıya ulaşarak, limanın 40 yıl süreyle işletme hakkını kazandı. Holding, sözleşme imzalama tarihini 5 Şubat 2025 olarak duyurdu.

150 milyon dolarlık yatırım

Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı, 10 yıl içinde uluslararası standartlara uygun şekilde 4 çıpalı yat limanı seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Bu projeye toplamda 150 milyon dolar yatırım yapmayı hedefleyen Koç Holding, limanın gelişimi için büyük bir adım atıyor.

Ödeme planı nasıl?

Sözleşme bedeli 504 milyon dolar olarak belirlenirken, imza tarihinde söz konusu bedelin yüzde 35’i olan 176,4 milyon dolar ödenecek. Kalan bakiye ise 5 yıl boyunca eşit taksitlerle ve faiz eklenerek ödenecek.

Geçmiş ihale ve iptal kararı

Koç Holding, 2021 yılında gerçekleştirilen ilk ihalede de kazanan taraf olmuş, ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla ihale iptal edilmişti. Yeni sözleşme ile süreç yeniden başlatıldı ve Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından işletme hakkı kazanıldı.

Koç Holding’in Tek-Art sermayesindeki payı artacak

Yapılan açıklamalara göre, Koç Holding’in Tek-Art sermayesinde sahip olduğu pay oranı, sermaye artışıyla birlikte yaklaşık yüzde 75,3’e yükselecek. Bu artırımla birlikte, Koç Holding’in yatırımlarının daha da genişlemesi bekleniyor.