Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, örgütün liderlerinden Muhammed ed-Dayf’ın öldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada, Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel’in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ebu Ubeyde, Dayf’ın ölümüne ilişkin detay vermedi. İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024’te Dayf’ı hedef alan bir saldırı düzenlediğini ve öldürdüğünü duyurmuştu.

Bölgedeki çatışmalar devam ederken, bu gelişmenin İsrail ve Hamas arasındaki gerilimi daha da artırması bekleniyor.