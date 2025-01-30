Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan sunta yüklü tır, önünde seyreden tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır alev alarak yanmaya başladı.

Saat 19.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Süleyman Balantekin (48) yönetimindeki 16 BFN 889 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Qılıçhov Shojalil (29) yönetimindeki 80 234 HBA plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredeki sürücülerin yardımıyla alevler arasında kalan sürücü araçtan çıkarıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan her iki sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, Süleyman Balantekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu Bozüyük istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.