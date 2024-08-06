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Hamas, 3 Ağustos’ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.

Son günlerde, Heniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.

Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram’dan yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Hamas , İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ’nin yerine yeni başkanın seçildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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