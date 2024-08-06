Araştırmalarına ‘yeryüzündeki her şeyin insanoğlunun faydasına’ olduğu inancıyla sürdürdüklerini bu kapsamda Karya farma HBX AR-GE ekibi olarak dikenliinciri incelediklerini kaydeden Kimyager Aslı Aktaş, “Ekip olarak daha çok bilinmeyen ve bölgemizde yetişip ekonomik değeri bilinmeyen bitki türleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda halk arasında dikenli incir diye de bilinen meyveyi ele aldık. Çoğunlukla dikenleri battığı için koparmak isteyenlere verdiği acı ile bilinen dikenli incirin antioksidanlar açısından zengin olduğunu, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyup hücre hasarını önleyici özelliklere sahip olduğunu gördük. Bunun yanında antioksidanlar, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve cilt sağlığını destekler. Yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından da zengin olan bu meyve kemik sağlığını destekler ve genel vücut fonksiyonlarını iyileştirir” diyerek dikenli incirin de sağlık için tüketilebilecek en güzel besinlerden biri olduğunu belirtti.

Laboratuvar sonuçlarına göre dikenli incirin içerdiği amino asitler sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesinde de kullanılabileceğini kaydeden Kimyager Aktaş, “Dikenli incir ekstresi ve yağı, nemlendirici kremler, serumlar ve yüz maskeleri gibi birçok cilt bakım ürününde kullanılabilir. Dikenli incir püresi, bal ve yoğurt gibi doğal malzemelerle karıştırılarak cilt maskesi olarak da faydalanılabilir. Dikenli incir özleri, anti-aging etkilerinden faydalanmak amacıyla çeşitli besin takviyelerinde bulunulabilen oldukça faydalı bir meyvedir” dedi.

Kaynak: İHA