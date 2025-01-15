Filistinli kaynaklar, Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze şehir merkezlerinden çekilmesine yönelik anlaşma taslağına olumlu bir yanıt verdiğini duyurdu. İsrail ordusunun Gazze'de belirli bölgelerden çekilmesini içeren haritalar, Hamas'a teslim edildikten sonra anlaşma konusunda hareketlenmeler yaşandı.

Hamas yönetimi, söz konusu taslağa dair olumlu bir değerlendirme yaptı. Görüşmelerde sona yaklaşıldığı ve anlaşmanın onaylanmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi toplanacak

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, İsrail güvenlik kabinesi ve hükümeti, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmalarını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantıya katılacak bazı bakanların programlarını iptal ettikleri bildirildi.

Toplantının ardından, ateşkesin duyurulması ve esir takası anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Filistinli kaynaklar, ateşkes görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve tüm kritik noktaların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Ateşkes ne zaman başlayacak?

Filistinli kaynaklara göre, anlaşmanın yarın açıklanması bekleniyor. Anlaşma duyurulduktan sonra ateşkesin 24-48 saat içinde başlatılması öngörülüyor.