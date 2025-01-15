Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Nilay karakterinin başına gelenler, izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Görkem'in çıkardığı yangın sonucu ağır yaralanan Nilay’ın akıbeti, dizinin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Birçok izleyici, Feyza Civelek’in karakterinin diziye veda edip etmeyeceğini tartışırken, yeni afiş bir rahatlama sağladı.

Yeni afişteki Nilay detayı

Dizinin yeni bölüm fragmanında Nilay’ın durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, afişin detayları dikkatlerden kaçmadı. Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakterinin yer almadığı ancak Nilay karakterinin afişte bulunması, Feyza Civelek’in diziden ayrılmadığına dair güçlü bir ipucu verdi. Bu gelişme, Nilay’ın hastanede verdiği mücadeleye rağmen dizideki varlığını sürdüreceğini gösteriyor.