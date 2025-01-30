Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4. Geleneksel Aşıklar Bayramı, sanatseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen etkinlik, halk ozanlarının seslendirdiği eserler ve doğaçlama atışmalarla unutulmaz bir geceye dönüştü.

Halk ozanlarından büyüleyici performanslar

Etkinliğe Manisalıların yanı sıra gazi ve şehit yakınları da katılarak, Türk halk müziğinin önemli isimlerinin performanslarını izleme fırsatı buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız da etkinlikte yer alarak, bu anlamlı geceye destek verdi. Gecede sahne alan ünlü aşıklar arasında Osman Feryadi, Yakup Temeli, Erol Ergani, Baki Çetin, Ozan Nihat, Erol Coşkunoğlu, Öksüz Ozan İhsani, Kurbani Gemiş ve Bekir Sami Özsoy, birbirinden güzel eserleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Atışmalar ve doğaçlamalar büyük beğeni topladı

Etkinlikte, aşıkların birbirleriyle gerçekleştirdiği atışmalar büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hitaben yapılan doğaçlama atışmalar ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Aşıklar, kente yaptıkları hizmetleri anlatırken, sahneye koydukları performanslarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Mesir macunu ikramı

Etkinliğin sonunda, Manisa’nın ünlü lezzetlerinden biri olan mesir macunu, aşıklar ve şairlere ikram edilerek geceye renk kattı. Bu etkinlik, Türk kültürünün önemli bir parçası olan aşık geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla büyük bir anlam taşıdı.